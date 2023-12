SuperCoppa Italiana 2024, nel nuovo format persino un’amichevole

SuperCoppa Italiana 2024: il nuovo format previsto per l’edizione che partirà il 18 gennaio prevede anche la disputa di un’amichevole

Quattro finaliste accreditate per la vittoria finale; due semifinali in programma il 18 e il 19 gennaio con orario fissato alle 20 italiane, ma non solo: il nuovo format della SuperCoppa Italiana prevede anche la disputa di un’amichevole per una delle due squadre perdenti nelle rispettive semifinali. Il contratto stipulato con la Federazione araba, infatti, prevede anche questa tipologia di accordo su base commerciale. Dunque, una sola perdente delle sfide annunciate in data odierna, ossia Inter–Lazio (in programma il 19 gennaio alle 20) e Napoli–Fiorentina (fissata per il giorno precedente, sempre alle 20), disputerà un incontro amichevole con una selezione locale araba. La finalissima della competizione, invece, studiata sulla base del modello spagnolo e completamente rivoluzionata trentacinque anni dopo la prima edizione del 1988, verrà giocata il 22 gennaio, alle ore 20, sempre a Riyad.

Il nuovo format, tuttavia, secondo quanto comunicato preventivamente dalla stessa Lega Calcio, verrà nuovamente sostituito a partire dall’edizione 2024/2025, ossia quando entreranno in vigore le nuove competizioni Europee, come la Champions League, nonché il nuovo Mondiale per Club. Per ciò che concerne i proventi totali previsti per le casse delle quattro finaliste, i 23 milioni di euro non saranno ripartiti in parti uguali, con 7 milioni di euro che spetteranno alla vincitrice del Trofeo. Ultima novità della nuova competizione Nazionale, riguarda l’assenza dei tempi supplementari: in caso di parità nei novanta minuti regolamentari, verranno calciati immediatamente i rigori per decretare la squadra vincitrice.

