Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio. Domande sul campionato e sulla lotta Juventus-Inter:

“Ho sentito e letto qualcosina, normale dialettica del mondo del calcio, tanti anni in questo mondo e lo conosco. In campionato è un bellissimo duello ma non dimenticherei il Milan, un’ottima rosa che in questo momento sta bene“.

La classifica avrà un asterisco per le squadre impegnate in Supercoppa: “Bisogna essere bravi a guardare partita dopo partita, nella mia carriera questi recuperi ricorrono spesso“.

Lukaku e il mancato voto per Inzaghi come allenatore dell’anno: “Ha votato tre grandissimi allenatori, non sarebbe giusto contestare una sua votazione. Posso dire che a Londra non ero solo, ero insieme al mio staff, dirigenti e Presidente, ai ragazzi di quest’anno e l’anno scorso che mi hanno permesso di arrivare lì“.

La Lazio: “Non sarà mai una partita come le altre, mi ha fatto diventare uomo, normale che sia così. E’ una squadra che anche nell’ultima partita di campionato dove abbiamo vinto ci ha creato parecchie difficoltà e non mi sembrava così in crisi come era dipinta all’epoca. E’ cambiata la formula, nuova per tutti e non ci saranno supplementari, ci stiamo preparando anche per l’evenienza dei rigori“.

