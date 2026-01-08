Supercoppa di Spagna 2026, sarà ancora Barcellona-Real Madrid
Dopo la netta vittoria del Barcellona contro l’Atlethic Club di Bilbao già ampia nel primo tempo con quattro dei cinque gol complessivi realizzati dai blaugrana nella prima semifinale di Supercoppa di Spagna di scena a Jeddah, in Arabia Saudita, il Real Madrid raggiunge i catalani nella finale della competizione.
La squadra di Xabi Alonso, infatti, supera l’Atletico Madrid nel derby giocato in Arabia e vince 2-1 la sua semifinale con la rete di Valverde al 2′ e il raddoppio di Rodrygo al 55′. L’Atletico accorcia al 58′ con Sorloth ma anche per merito di Courtois i blancos riescono ad avere la meglio.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Appuntamento per la finale della Supercopa de España domenica alle ore 20.00 italiane per un altro Clásico.