Redazione · Pubblicato il 4 Agosto 2024

SUPERCOPPA PORTOGHESE – Come il 25 maggio 2005, nella famosa finale di Champions League tra Liverpool e Milan, con la rimonta della squadra inglese da 0-3 a 3-3 nel secondo tempo, vinta poi ai rigori dai “Reds“, anche la Supercoppa di Portogallo tra Porto e Sporting Lisbona di ieri sera ha vissuto una situazione analoga.

Il Porto infatti vince la Supercoppa portoghese, ribaltando clamorosamente la partita da 0-3 a 4-3 nei tempi supplementari.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Inizia così, nei migliori dei modi, la nuova stagione del Porto, dopo le dimissioni di Sergio Conceicao a inizio giugno.

La sintesi della partita:

La Supercoppa inizia subito in salita per il Porto, quando dopo solo 6 minuti di gioco, Inacio sigla l’1-0 in favore dello Sporting Lisbona. Non passano nemmeno 3 minuti e arriva il doppio vantaggio firmato da Goncalves. Al 24′ Quenda infila il 3-0, chiudendo la pratica dopo nemmeno mezz’ora di gioco.

Partita finita? Assolutamente no. Nella seconda frazione di gioco, il Porto reagisce e, grazie a uno straordinario Galeno, autore di una doppietta, prima riduce lo svantaggio e poi, al 66′, trova il pareggio, dopo il momentaneo 2-3 firmato da Nico Gonzales, portando la partita ai tempi supplementari.

Al 101′, il guizzo di Ivan Jaime completa la clamorosa rimonta, regalando al Porto l’86esimo titolo della sua storia.

Ti potrebbe interessare: