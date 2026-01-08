Supercoppa al PSG: Marsiglia beffato al 95’, De Zerbi ko ai rigori

Finale crudele, PSG ancora campione

La Supercoppa di Francia parla ancora parigino: il PSG conquista il trofeo al termine di una finale tesa e imprevedibile contro il Marsiglia, capace di andare avanti 2-1 e accarezzare l’impresa fino al 95’. Poi il colpo di scena, firmato Gonçalo Ramos, e l’epilogo ai rigori che premia la squadra di Luis Enrique.

Dembélé illumina, il Marsiglia reagisce

L’avvio è favorevole al PSG, che passa dopo 13 minuti con Ousmane Dembélé, abile a sfruttare un errore difensivo tra Rulli e Medina. Il pallonetto del francese sembra indirizzare la gara, ma il Marsiglia non si disunisce. La squadra di Roberto De Zerbi cresce, spinge sui calci piazzati e costringe Chevalier a interventi decisivi, in particolare sul colpo di testa di Balerdi.

Ripresa aperta e svolta nel finale

Nel secondo tempo l’intensità resta altissima. Il Marsiglia alza il baricentro e trova il pari su rigore con Greenwood, prima di completare la rimonta grazie all’autorete di Pacho, nata da un cross di Traoré. Sembra fatta, anche perché i cambi di De Zerbi funzionano. Ma il PSG non muore mai.

Ramos e Chevalier, firma del trionfo

Al quinto minuto di recupero Ramos, servito da Barcola, firma il 2-2 che porta la sfida ai rigori. Dagli undici metri emerge Chevalier, che para due tiri e consegna al PSG la tredicesima Supercoppa di Francia, il 58° titolo della sua storia. Per il Marsiglia, resta l’amarezza di aver sfiorato un’impresa vera.