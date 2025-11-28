Sunderland su Santiago Gimenez: 30 milioni per convincere il Milan
Sunderland pronto all’offerta per Santiago Gimenez
Il Sunderland ha messo nel mirino Santiago Gimenez con un’offerta da 30 milioni di euro che avrebbe trovato apertura nella dirigenza del Milan. Il club inglese vuole rinforzare il reparto offensivo con un profilo esplosivo e strutturato, ritenendo il nazionale messicano l’opzione ideale per dare maggiore peso alla manovra.
La posizione del Milan e il piano per gennaio
Il Milan appare disposto a considerare seriamente un prestito con obbligo di riscatto, a condizione che vengano rispettati parametri economici utili a recuperare gran parte dell’investimento effettuato sul giocatore. L’idea dei rossoneri è liberare spazio salariale e avere margine per puntare su un nuovo centravanti nel mercato invernale.
Il giocatore riflette sulla destinazione inglese
Resta il nodo principale: la volontà di Santiago Gimenez. Il messicano sta valutando se accettare il trasferimento in Premier League, dove il livello competitivo è tra i più elevati al mondo. Per convincerlo, il Sunderland ha avviato un dialogo diretto con il suo agente, proponendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni sportive.
Una trattativa che può infiammare gennaio
Il Milan è pronto a trattare, il Sunderland vuole chiudere rapidamente e Santiago Gimenez dovrà decidere in tempi brevi. Tutti gli elementi indicano che l’affare potrebbe diventare uno dei temi caldi della prossima sessione invernale.
