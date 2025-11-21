Sunderland su Guendouzi: Le Bris vuole il mediano della Lazio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Sunderland, idea Guendouzi per rinforzare il centrocampo

Il Sunderland ha puntato i riflettori su Matteo Guendouzi, oggi alla Lazio e in difficoltà nello spazio concessogli in stagione. L’allenatore Regis Le Bris non ha escluso l’ipotesi di un trasferimento, spiegando di essere in contatto costante con il francese, che vanta 14 presenze con la nazionale. Una relazione professionale nata ai tempi del Lorient, quando il tecnico contribuì alla crescita del giocatore.

Le Bris e Ghisolfi valutano l’operazione

Secondo quanto riportato da Sun Sport, sia Le Bris sia il direttore sportivo Florent Ghisolfi considerano Guendouzi un profilo ideale per elevare il livello tecnico della squadra. Il ventiseienne, frenato dal poco minutaggio con la Lazio, è finito nel mirino di vari club. La valutazione si aggira intorno a 22 milioni di sterline, cifra importante ma non irraggiungibile per chi intende scommettere sulle sue qualità.

Il legame tra Guendouzi e Le Bris pesa nel futuro del giocatore

Il rapporto tra i due resta forte. Guendouzi ha elogiato pubblicamente Le Bris, definendo un anno con lui equivalente a tre con altri allenatori. Un attestato che chiarisce quanto l’idea di ritrovarsi in Premier League possa esercitare un richiamo concreto.

La situazione è ancora in evoluzione, ma l’interesse del Sunderland è reale. La sessione invernale dirà se Guendouzi aprirà davvero a una nuova avventura in Inghilterra.

