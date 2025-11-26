Sunderland su Dele-Bashiru: la Lazio apre alla cessione a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Interesse del Sunderland

Il Sunderland valuta con decisione l’ingaggio di Fisayo Dele-Bashiru, individuato come profilo ideale per aumentare qualità e fisicità nella trequarti. Il nazionale nigeriano, oggi alla Lazio, ha trovato poco spazio in Serie A, totalizzando quattro presenze nella stagione in corso. Il club inglese segue il giocatore da mesi e considera gennaio il momento giusto per affondare il colpo.

Situazione contrattuale e valutazioni della Lazio

La Lazio ha messo il centrocampista nella lista dei possibili partenti. L’allenatore Maurizio Sarri avrebbe già dato il via libera alla sua cessione, pur senza un annuncio ufficiale da parte della società. Il contratto del giocatore, in scadenza nel 2028, offre ampi margini di manovra, mentre la valutazione attuale si aggira sui 7,5 milioni di euro.

Profilo del giocatore

A 24 anni, Dele-Bashiru vanta nove presenze e due reti con la Nigeria, oltre alla capacità di interpretare più ruoli sulla trequarti; le sue caratteristiche, unite a un potenziale ancora inespresso nel campionato italiano, attirano l’interesse del Sunderland, pronto a offrirgli spazio e continuità. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, con la Lazio disponibile ad ascoltare offerte concrete.

