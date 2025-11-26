Sunderland su Dele-Bashiru: la Lazio apre alla cessione a gennaio
Foto © Stefano D’Offizi
Interesse del Sunderland
Il Sunderland valuta con decisione l’ingaggio di Fisayo Dele-Bashiru, individuato come profilo ideale per aumentare qualità e fisicità nella trequarti. Il nazionale nigeriano, oggi alla Lazio, ha trovato poco spazio in Serie A, totalizzando quattro presenze nella stagione in corso. Il club inglese segue il giocatore da mesi e considera gennaio il momento giusto per affondare il colpo.
Situazione contrattuale e valutazioni della Lazio
La Lazio ha messo il centrocampista nella lista dei possibili partenti. L’allenatore Maurizio Sarri avrebbe già dato il via libera alla sua cessione, pur senza un annuncio ufficiale da parte della società. Il contratto del giocatore, in scadenza nel 2028, offre ampi margini di manovra, mentre la valutazione attuale si aggira sui 7,5 milioni di euro.
Profilo del giocatore
A 24 anni, Dele-Bashiru vanta nove presenze e due reti con la Nigeria, oltre alla capacità di interpretare più ruoli sulla trequarti; le sue caratteristiche, unite a un potenziale ancora inespresso nel campionato italiano, attirano l’interesse del Sunderland, pronto a offrirgli spazio e continuità. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, con la Lazio disponibile ad ascoltare offerte concrete.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League