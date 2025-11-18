Sunderland, il miracolo compiuto: il piano Dreyfus
Il Sunderland sta vivendo una delle storie più affascinanti del calcio inglese. Quello che sembrava un sogno visionario del proprietario ventottenne Kyril Louis Dreyfus – il ritorno in Premier League in cinque anni – è oggi una splendida realtà, coronata da un impressionante quarto posto in classifica.
Il Piano: Dati, Giovani e Mentalità
Il progetto, avviato nel 2021 in League One, si è basato su pilastri precisi: analisi dati per i trasferimenti, scommessa su giovani talenti e un solido consolidamento finanziario. Insieme al direttore tecnico Kristjaan Speakman, Dreyfus ha costruito una squadra con un’età media di 22 anni e il 14° budget per stipendi della divisione, trovando l’uomo giusto sulla panchina in Le Bris.
La Svolta: Xhaka e la Filosofia dei Triangoli
La promozione, conquistata battendo lo Sheffield United in finale play-off, ha richiesto una nuova rivoluzione. L’arrivo di giocatori esperti come Granit Xhaka – ora capitano e leader in campo del Sunderland – si è fuso con il lavoro dei giovani. Tatticamente, la filosofia di Le Bris si basa sulla creazione costante di “triangoli” in tutto il campo, possesso palla minimo e attacchi rapidi. Un modello che sta regalando una stagione da sogno.
