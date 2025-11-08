Subito brutte notizie per Vanoli: Kean salta il Genoa per infortunio
Foto © Stefano D’Offizi
Paolo Vanoli vuole certamente iniziare la sua nuova esperienza con la viola con un successo, ma i suoi piani si complicano: Moise Kean infatti, sarà costretto a saltare il match contro il Genoa a causa di un trauma alla tibia sinistra accusato nella gara di Conference contro il Mainz.
FIORENTINA, KEAN OUT DAI CONVOCATI PER LA SFIDA CONTRO IL GENOA. E GATTUSO…
Proprio in virtù di questo problema fisico, Vanoli ha deciso di non inserire nella lista dei convocati l’attaccante azzurro e per sopperire alla sua mancanza, è aperto il ballottaggio tra Dzeko e Piccoli, che saranno affiancati dall’ex di giornata Gudmundsson. Le condizioni di Kean saranno da valutare nei prossimi giorni e a seguire gli aggiornamenti sarà anche il ct della Nazionale Gennaro Gattuso, il quale ha già inserito l’ex PSG nella lista dei 27 convocati che affronteranno le sfide contro Moldova e Norvegia per chiudere il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.
