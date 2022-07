STRAKOSHA BRENTFORD – Dopo l’addio alla Lazio causa scadenza del contratto, Thomas Strakosha è pronto ad una nuova avventura in Premier League. Il portiere albanese, come riporta Sky Sport, sarà un nuovo giocatore del Brentford. L’estremo difensore sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con il club inglese dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi. Dopo le visite Strakosha firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Brentford.

