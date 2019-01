Stop ai cori razzisti, Iniziativa in occasione di Napoli – Lazio

Hashtag #stopaicorirazzisti attivo

Usare il termine “stop ai cori razzisti” probabilmente sembra troppo scontato. Trasmissioni e personaggi famosi si sono schierati con Koulibaly dopo i fatti avvenuti durante Inter – Napoli.

Il sottoscritto Diego Marino ed EuropaCalcio avevano già intrapreso una strada tempo fa, precisamente in occasione di Napoli – Stella Rossa. Riunione fatta al Club Asd Napoli Quarto dove è partita la nostra iniziativa che adesso vi vado a spiegare.

Partecipare è semplice, basta dipingersi un segno azzurro sul viso e il gioco è fatto, entrando così a far parte di questa grande famiglia che ancora oggi e per sempre dicono stop ai cori razzisti.

In molti hanno partecipato a questa nostra iniziativa come potete ben vedere dalla galleria fotografica sui vari profili Instagram sia di EuropaCalcio che di Diego Marino. Testimonial d’eccezione, il difensore di Napoli e Inter Ciccio Colonnese, che subito si è reso partecipe ed ha inaugurato questa nostra iniziativa. Inoltre si sono uniti a noi anche i colleghi della trasmissione Club Napoli Allnews, trasmissione sportiva diretta da Francesco Molaro in onda su Teleclubitalia canale 98 dalle 15:30 alle 18;45.

Napoli – Lazio 20/1/2019 Stadio San Paolo di Napoli ore 20.30

La nostra iniziativa avrà una data particolare, 20/1/2019 in occasione di Napoli – Lazio, parte della redazione di EuropaCalcio sarà presente all’esterno dello Stadio S.Paolo per poter spiegare ed inoltre dare la possibilità a chi vuole di dipingersi questo segno azzurro sul viso. Potremmo fare da cornice ad un grandissimo spettacolo sportivo con uno stadio gremito e tutti sventolando questo simbolo sul viso. Vi aspettiamo in molti, seguite i nostri canali per conoscere la posizione in tempo reale.

Una noce nel sacco non fa rumore, ma molte?

Riprendo questo antico proverbio per giungere ad una conclusione. Ognuno di noi deve essere una noce nello stesso sacco, forse così riusciremo a far sentire il nostro rumore. Come fare? semplice, basta inviare una foto con il segno azzurro sul volto e inviarla tramite i nostri canali social o usare l’ hashtag #stopaicorirazzisti, ma soprattutto per chi sarà presente in Napoli – Lazio il 20/01/2019 allo Stadio S.Paolo di venire da noi e dipingersi il simbolo azzurro!

Instagram Europacalcio: Europacalcio_official

Instagram Diego Marino: Marinodiego_official

Gruppo Ufficiale: STOP AI CORI RAZZISTI Facebook

Ricordiamo quindi per l’ennesima volte che Cristiano Abbruzzese, Gennaro Canfora, Marino Diego e tutta la redazione di EuropaCalcio.it dice #stopaicorirazzisti