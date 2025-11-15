Stoccarda su Dallinga, il Bologna valuta il futuro dell’attaccante

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

Lo Stoccarda punta Dallinga per gennaio

Lo Stoccarda ha individuato in Thijs Dallinga uno dei profili più adatti per rafforzare il reparto offensivo nella sessione invernale. L’attaccante olandese, oggi al Bologna, sta vivendo una stagione di crescita costante e il club tedesco lo considera un’opportunità concreta per dare maggiore profondità alla squadra. La società sta analizzando aggiornamenti e costi, consapevole che il venticinquenne rappresenta un investimento di prospettiva.

La situazione contrattuale e il valore di mercato

Arrivato al Bologna dal Tolosa per 15 milioni, Dallinga ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, collezionando due gol e quattro assist nelle prime tredici partite stagionali. Il contratto lo lega al club rossoblù fino al 2028, un dettaglio che rende l’operazione complessa e costosa. Secondo Transfermarkt, il suo valore attuale si aggira intorno ai 12 milioni, ma la richiesta del club potrebbe essere sensibilmente più alta.

Le alternative e il mercato europeo

Il nome di Dallinga non circola solo in Bundesliga. Squadre come PSV, Rennes e Lens hanno già monitorato il giocatore, segno di un interesse trasversale in diverse leghe europee. Lo Stoccarda dovrà quindi muoversi con decisione se vorrà anticipare la concorrenza e convincere il Bologna a trattare.

Le prossime settimane chiariranno la strategia dei club coinvolti, ma il profilo di Thijs Dallinga resta tra i più caldi in vista della finestra di gennaio.

