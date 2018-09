Stipendi allenatori 2018/19: Allegri il più pagato, chiudono D’Anna e Velazquez

Allegri, Ancelotti e Spalletti sul podio degli allenatori più pagati in serie A Calciomercato.com ha pubblicato la lista degli stipendi degli allenatori delle 20 squadre di serie A e l’anno di scadenza dei loro contratti. Senza alcuna sorpresa spicca in testa il contratto del tecnico dei 7 volte campioni d’Italia della Juventus, Massimiliano Allegri, seguito in scia da uno degli allenatori più vincenti d’europa, ovvero Carlo Ancelotti da quest’anno alla guida del Napoli e da Luciano Spalletti attualmente tecnico dell’Inter. La classifica è chiusa invece da 3 giovani allenatori, 2 dei quali esordienti assoluti in serie A, come Longo, Velazquez e D’Anna.

Ecco gli stipendi dei 20 allenatori della serie A:

Allegri 7,5 (Juventus, 2020)

Ancelotti 6,5 (Napoli, 2021)

Spalletti 4,5 (Inter, 2021)

Di Francesco 3 (Roma, 2020)

Gattuso 2 (Milan, ore 2021)

Mazzarri 2 (Torino, 2020)

Gasperini 1,4 (Atalanta, 2021)

Inzaghi 1,3 (Lazio, 2020)

Pioli 1,1 (Fiorentina, 2019)

Giampaolo 1,1 (Samporia, 2020)

De Zerbi 1 (Sassuolo, 2020)

Maran 0,8 (Cagliari, 2020)

Gasperini 0,7 (Genoa, 2019)

Inzaghi 0,6 (Bologna, 2020)

D’Aversa 0,450 (Parma, 2020)

Semplici 0,4 (Spal, 2020)

Andreazzoli 0,4 (Empoli, 2020)

Longo 0,4 (Frosinone, 2020)

Velazquez 0,350 (Udinese, 2021)

D’Anna 0,350 (Chievo, 2019)

