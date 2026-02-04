Sterzata Nkunku, il mercato è già un lontano ricordo: un 18 da 9

Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, ha allontanato il mercato a parole e con i fatti anche a Bologna: prestazione super

NKUNKU MERCATO – A parole, ma soprattutto coi piedi. Christopher Nkunku, attaccante francese spesso finito sulla graticola – e, da fine dicembre a fine gennaio, anche sul mercato – offre sprazzi del vero talento emerso a Lipsia e confermato, solamente in parte, al Chelsea. A Bologna, in una serata in cui l’intero reparto offensivo rossonero gravitava sulle sue spalle, il numero 18 gioca la miglior partita da 9 da quando ha cercato i cancelli di Milanello. In particolare la sterzata con la quale ha saltato il portiere avversario, Ravaglia, ha portato il francese dal dischetto per la quinta rete personale in Serie A. La sesta, considerando anche la firma in Coppa Italia, contro il Lecce.

Dal 28 dicembre in poi, contro l’Hellas, gara nella quale si è sbloccato realizzando la doppietta decisiva ai fini del 3-0 finale, il francese ha cambiato passo nella propria avventura al Milan. E dopo la più che confortante prestazione offerta al Dall’Ara, in quella che potrebbe rivelarsi una sliding door importante per la stagione rossonera, il ventottenne ha ritrovato la fiducia che sembrava aver smarrito nei primi mesi trascorsi a Milanello.

Il Milan scopre il vero Nkunku: giocate d’autore e freddezza dagli undici metri; show a Bologna

Che fosse in palla, Nkunku, lo si era già intuito nel momento in cui ha scherzato il diretto avversario, Zortra, rifilandogli un tunnel di suola sull’esterno: sintomo di ritrovata confidenza con il Christopher che fu. A Bologna, nel corso dei 72 minuti nei quali è stato chiamato in causa da Allegri, l’attaccante transalpino ha ripulito palloni spalle alla porta e smistato il gioco sugli esterni da vera boa. La miglior notizia per l’ambiente rossonero dopo il rammarico per l’operazione Mateta, saltata anche per la mancata cessione dello stesso Nkunku al Fenerbahce.

Al Dall’Ara, il numero 18 ha ribadito la propria importanza nello scacchiere di Allegri candidandosi per una maglia da titolare nei prossimi impegni. I vari Leao, Pulisic – assenti di lusso a Bologna – e Fullkrug – il tedesco non ha novanta minuti nelle gambe – possono recuperare e attendere il proprio momento. Christopher Nkunku è pronto a prendere per mano il Diavolo e condurlo sempre più sù, per una sterzata di rendimento nel momento che conta davvero. Un 9 non ideale, magari, ma assolutamente necessario per puntare in alto.