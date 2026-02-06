Sterling svincolato, Napoli alla finestra: suggestione De Bruyne

Un big senza squadra

Raheem Sterling è uno dei profili più rilevanti attualmente sul mercato degli svincolati. Liberatosi dal Chelsea, l’esterno inglese di origini giamaicane cerca un progetto credibile per rilanciarsi dopo anni complessi. Nell’ultima finestra invernale il suo nome è stato accostato con insistenza a Roma e Napoli, due club attivi sul fronte offensivo ma attenti agli equilibri economici.

Il Napoli osserva

Secondo il Sun, la pista che porta al Napoli resta viva, seppur legata a condizioni precise: la squadra di Antonio Conte ha già rinforzato l’attacco, ma l’esperienza internazionale di Sterling rappresenta un profilo fuori scala per la Serie A. Un’eventuale apertura degli azzurri nasce anche da una suggestione forte: il possibile ricongiungimento con Kevin De Bruyne, compagno nei cicli vincenti del Manchester City.

Il nodo ingaggio

Il vero ostacolo è economico. Sterling, come De Bruyne, dovrebbe accettare una riduzione significativa rispetto ai 19 milioni di euro annui percepiti in Premier League. Una scelta non banale, che passa dalla volontà del calciatore di rimettersi in gioco ad alto livello, anche in vista dei Mondiali 2026.

Scenario aperto

Il Napoli riflette, valuta tempi e sostenibilità; se la voglia di tornare protagonista dovesse prevalere, il dossier Sterling potrebbe riaprirsi. Non solo in azzurro. Sul mercato degli svincolati, nomi così restano opportunità da monitorare fino all’ultimo.