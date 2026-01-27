Sterling nel mirino di Napoli e Roma. Il Chelsea apre alla cessione

La partita per il futuro di Raheem Sterling si gioca in queste ultime, frenetiche ore di mercato. L’ala inglese, completamente fuori dai piani del Chelsea e con zero minuti all’attivo in stagione, rappresenta ora un’autentica occasione last minute per i club italiani. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, sia il Napoli che la Roma avrebbero preso informazioni sulla situazione del giocatore, valutando un colpo a sorpresa prima della chiusura della sessione.

Il Chelsea, intenzionato ad alleviare il proprio monte ingaggi, ha dato piena disponibilità a cedere Sterling, anche con la formula del semplice prestito. Un’apertura fondamentale, che rende l’operazione concretamente percorribile per le società italiane. Il giocatore, che in estate aveva rifiutato diverse destinazioni, sembra ora più aperto a valutare nuove proposte per tornare a giocare.

Il nodo economico e la strategia dei club

L’ostacolo principale rimane l’ingaggio stellare dell’inglese: 20 milioni di euro lordi annui, con un contratto valido fino al 2027. Tuttavia, considerando solo le rimanenti cinque mensilità della stagione, l’onere per un club acquirente si ridurrebbe a circa 8,3 milioni di euro lordi. Una cifra significativa, ma non proibitiva per un giocatore del suo calibro, soprattutto in un’ottica di prestito senza obblighi futuri.

La decisione del Napoli di Antonio Conte dipenderà in gran parte dalla Champions League. Qualificarsi per i playoff potrebbe fornire le risorse e la spinta per un colpo di questo tipo. La Roma, dal canto suo, è ancora impegnata sulla pista Yannick Carrasco, ma le difficoltà nel trattare con l’Al-Shabab potrebbero portare il direttore sportivo Frederic Massara a considerare seriamente l’alternativa Sterling.

Un’opportunità da cogliere al volo

Per entrambi i club, Raheem Sterling rappresenterebbe un’iniezione di qualità, esperienza e profondità in attacco. Pur non essendo più ai livelli di un tempo, il suo talento e la sua velocità potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa ai piazzamenti europei.

Le prossime ore saranno decisive per capire se uno dei due club italiani avrà la lungimiranza e la capacità economica di cogliere al volo questa inattesa opportunità di mercato, portando in Serie A uno dei nomi più noti del calcio europeo degli ultimi anni.