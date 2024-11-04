Stefanos Tzimas nel mirino del West Ham

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 4 Novembre 2024

Il giovane centravanti greco Stefanos Tzimas, attualmente in forza al Norimberga e protagonista di ottime prestazioni nella seconda divisione tedesca sotto la guida di Miroslav Klose, ha attirato l’attenzione del West Ham. Il club inglese, che conta già tra le sue fila un altro greco, il difensore della nazionale Dinos Mavropanos, sembra particolarmente interessato al “bambino prodigio”.

Tzimas sta brillando con il Norimberga, e i dirigenti sono entusiasti delle sue performance. Stanno valutando la possibilità di prolungare il prestito di Stefanos Tzimas o di acquisirlo a titolo definitivo dal PAOK, squadra che punta molto su di lui e che, secondo le informazioni, potrebbe chiedere circa 21 milioni di euro per il trasferimento.

Nei primi mesi al Norimberga, in prestito dal PAOK, Tzimas ha collezionato 8 presenze, segnando 5 gol e fornendo 1 assist. È il più giovane marcatore nella storia del PAOK, nato e cresciuto a Salonicco con origini di Ioannina.

L’11 ottobre 2023, Stefanos Tzimas è stato nominato dal quotidiano inglese The Guardian come uno dei migliori giocatori al mondo nati nel 2006. Il 27 giugno 2024 si è unito al Norimberga con un contratto di prestito di una stagione, continuando a mostrare il suo grande talento.

