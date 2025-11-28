Stanciu al Rapid Bucarest? Gâlcă lo vuole: “Può darci una mano”
Un ritorno atteso
Nicolae Stanciu potrebbe lasciare il Genoa a gennaio per approdare al Rapid Bucarest, club guidato da Costel Gâlcă. L’allenatore giulește ha confermato l’interesse: “Sarebbe un giocatore importante per la SuperLiga”.
Contesto e condizioni
Il centrocampista 32enne, reduce da un infortunio al bicipite femorale che gli è costato 31 giorni di stop e 4 partite perse, ha finora raccolto solo 3 presenze e 173 minuti in Serie A. Il suo impatto è stato pressoché nullo — 0 gol, 0 assist — nonostante un contratto valido fino al 2027.
Il legame societario
Un trasferimento appare plausibile anche per il legame proprietario tra i due club: Dan Șucu, che possiede il 90% del Rapid e il 77% del Genoa, potrebbe facilitare un’operazione interna alla sua holding.
Con 84 presenze e 15 reti con la Nazionale Rumena, Stanciu resta un punto di riferimento tecnico e simbolico per il calcio romeno. A gennaio, potrebbe tornare dove è diventato una bandiera — stavolta con la maglia del Rapid.
