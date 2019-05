Stadio Friuli nuova casa del Pordenone

Dopo la storica promozione in B, arriva la notizia che la prossima stagione lo stadio Friuli di Udine ospiterà le partite casalinghe del Pordenone.

Questo è quello che riporta tuttoudinese:

“Il Pordenone giocherà le partite casalinghe della prossima stagione, la prima in assoluto in Serie B, allo Stadio Friuli. Questo pomeriggio, in un incontro tra il presidente nero verde Mauro Lovisa e la famiglia Pozzo, è stato trovato l’accordo per la concessione dello stadio.“