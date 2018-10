Stadio EC, Verona – Perugia 2-1: tocco dolce di Melchiorri, poi Henderson e Di Carmine [LIVE]

Verona – Perugia: cronaca, tabellino e dichiarazioni mixed zone

Dall’inviato a Verona –

Dopo gli ultimi risultati – ultimo dei quali il pareggio nel derby veneto contro il Venezia – l’Hellas Verona vuole tornare alla vittoria e cerca il risultato pieno nella gara casalinga contro il Perugia, squadra guidata da Alessandro Nesta. Partita ancora sotto la pioggia dopo quella di domenica scorsa in Laguna ma pubblico partecipe da entrambe le parti, mentre in campo l’Hellas vuole trovare presto il gol del vantaggio ma alterna buone giocate in velocità ad altre dove é impreciso l’ultimo passaggio. Al 25′ il gol lo trovano gli umbri: contropiede veloce finalizzato poi con un bel pallonetto di Federico Melchiorri che supera Silvestri.

E’ un Perugia tosto, attento, che sbaglia pochissimo e sembra riuscire a mantenere il risultato fino all’intervallo… fino al 42′ quando Liam Henderson con una bella pennellata su punizione sigla l’1-1.

Ripresa con il Verona che prova a mettere la freccia e riesce con uno strano colpo di testa dell’ex Samuel Di Carmine che rientusiasma il pubblico di casa. Pochi minuti dopo però, atterramento in area e rigore di Vido, parato da Silvestri che mantiene il risultato sul 2-1 scaligero. Seguono diverse opportunità per i ragazzi di Nesta ma nessuno che mette a rischio il risultato, salvo un doppio miracolo di Nicolas all’85’: tre punti per la squadra di Grosso che sale al secondo posto, un punto dietro al Pescara.

Hellas Verona: Silvestri; Balkovec, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Zaccagni (55′ Davidowicz), Henderson (75′ Gustafson), Colombatto; Ragusa, Di Carmine, Laribi (70′ Tupta)

Allenatore: Fabio Grosso

Perugia: Gabriel, Felicioli (79′ Falasco), El Yamiq, Cremonesi, Ngawa (70′ Mazzocchi), Verre (86′ Bianchimano), Kingsley, Moscati; Vido; Melchiorri, Dragomir

Allenatore: Alessandro Nesta

Ammoniti: Colombatto, Falasco

Arbitro: Marinelli di Tivoli

