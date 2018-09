STADIO EC, Udinese – Lazio: 1-2 cronaca e tabellino

Udinese – Lazio: primo tempo bloccato, nella ripresa la Lazio si sblocca e trova il doppio vantaggio, poi nel finale capolavoro di Nuytinck che dà il la alla rimonta friulana che si risolve in un nulla di fatto

Udinese – Lazio 1-2 (Acerbi, Correa, Nuytinck)

Dal nostro inviato allo stadio.

Turnover massiccio per Inzaghi che lascia fuori Caceres, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Immobile. Nell’Udinese Velazquez concede un turno di riposo a Behrami, Machis vince il ballottaggio sulla destra con Pussetto e D’Alessandro, si rivede Barak e davanti torna Lasagna dal 1′.

Serata fresca quasi invernale allo Stadio Friuli di Udine. Partita molto bloccata nei primi minuti con le due squadre che si studiano alla ricerca di qualche varco. L’Udinese mostra più intraprendenza, comanda il gioco, ma le proiezioni offensive vanno a sbattere sui difensori biancocelesti, stasera in maglia blu, abili nel gioco aereo e negli uno contro uno. L’Udinese si mostra più abile quando può distendersi negli spazi larghi con giocate verticali e proprio da una di queste azioni nasce la punizione al 19′ che permette ai friulani di scagliare il primo tiro verso la porta, ma la conclusione di De Paul è alta dopo una leggera deviazione di Strakosha. La Lazio si dà una svegliata ed è pericolosa sempre di testa al 28′ con Luis Alberto che anticipa il difensore sul primo palo e al 31′ con Parolo, libero di colpire in area, ma entrambe le volte la palla è fuori. Per il resto le rare percussioni laziali vanno a sbattere su un monumentale Nuytinck. Al 35′ ultimo sussulto di un primo tempo noioso: Fofana va via a centrocampo con un numero, 1-2 con Barak e conclusione del centrocampista ivoriano fuori. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, tra il freddo e le poche occasioni.

Il secondo tempo si apre senza cambi. Dopo nemmeno mezzo minuto l’Udinese ha una grande occasione per passare in vantaggio: Barak ha spazio, avanza nella trequarti laziale, serve Lasagna che fa sponda per Fofana, Strakosha si salva in bello stile. La Lazio ora prova a premere senza però creare veri pericoli, fino al 60′ quando Acerbi sugli sviluppi di un calcio di punizione sfrutta una carambola e infila in tap-in alle spalle di Scuffet. C’è il controllo del VAR, ma dopo qualche secondo di attesa il gol viene convalidato. L’Udinese sembra subire il colpo, la squadra si allunga pericolosamente, si innervosisce e rischia le imbucate laziali. Al 67′ favolosa discesa palla al piede di Correa che fa fuori la difesa friulana e infila nell’angolino: è il 2-0 della Lazio, ora totalmente padrona della partita. Al 72′ Velazquez ridisegna la squadra inserendo Teodorczyk per Barak: l’Udinese ora schiera 2 punte. Al 73′ è ancora Fofana a provarci, il più lucido dei suoi, ma il suo tiro dalla distanza è di nuovo parato da Strakosha. Al 80′ capolavoro di Nuytinck; su calcio di punizione di De Paul il difensore olandese prende posizione in area e in acrobazia accorcia le distanze. Ora l’Udinese rientra in partita sospinta da un pubblico incredibile. All’83’ minuto ghiotta occasione per Teodorczyk che in spaccata la mette fuori. La partita si scalda, ce n’è bisogno visto il freddo: 8ammoniti negli ultimi minuti di gara. L’Udinese nel finale prova il massimo sforzo per raggiungere il pareggio, ma ogni tentativo è vano; Fofana sfiora il pareggio, ma nonostante un grande cuore, la Lazio porta a casa i 3 punti. Per l’Udinese arriva così la prima sconfitta interna della stagione, la Lazio vola a 12 punti e momentaneamente è seconda in classifica.

Tabellino

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora; Machis (Pussetto 68′), Fofana, Barak (Teodorczyk 72′), De Paul; Lasagna (Vizeu 86′).

Lazio: (3-5-1-1):Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe Bastos 74′); Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic (Durmisi 56′); Correa; Caicedo (Immobile 56′).

Arbitro Maresca

Ammoniti: Lulic, Badelj, Pussetto, Durmisi, Badelj, Bastos, Troost-Ekong, Strakosha, Immobile

Gol: Acerbi 60′, Correa 67′, Nuytinck 80′

(immagini da @cristianas30)