Stadio EC, Genoa Empoli: 2-1

Buona la prima, 2 a 1 Genoa sull’Empoli. Al Ferraris il Grifone vince al suo esordio in campionato onorando al meglio le 43 vittime del Ponte Morandi.

Reti firmate da tutto l’attacco titolare, Piatek e Kouamè, nel primo tempo.

Tre punti meritati per il gioco espresso e le azioni capitalizzate, specie nel primo tempo. Il lavoro di Ballardini prosegue per il meglio dopo gli ottimi risultati del precampionato e di Coppa Italia.

Nella ripresa il Grifone ha controllato al meglio la partita rischiando solo in una circostanza, bravo Marchetti a salvare la propria porta.

Da rivedere la difesa dei toscani andata in difficoltà se pressata ed attaccata in velocità.

“In silenzio per te ferita 43 volte al cuore, rialzati Superba e torna al tuo splendore”. Con questo striscione presente in Gradinata Nord si ricordani le 43 vittime della tragedia di Genova del Ponte Morandi. La tifoseria rossoblù, con un comunicato dei giorni scorsi, ha deciso inoltre di non tifare per 43 minuti in segno di rispetto ed onore per le vittime del Ponte Morandi. Striscioni dei club coperti di rossoblù in segno di lutto e d esposti dalla tifoseria per ricordare la tragedia che ha colpito Genova.

Prima della partita omaggio ad Andrea Cerulli, tifoso rossoblù e socio del Genoa Club Portuali Voltri, vittima della tragedia che ha scosso il capoluogo ligure e non solo lo scorso 14 Agosto.

Squadre che entrano in campo con la maglia “Genova nel cuore”, presente anche Preziosi in tribuna dopo un’assenza durata un anno e mezzo.

Prima conclusione di marca ospite, dai venti metri rasoterra di Acquah ampiamente a lato.

Al sesto prima azione per il Genoa, gran palla di Criscito dalla sinistra, Piatek in area al volo gonfia la rete e porta il Grifone in vantaggio, 1 a 0 sull’Empoli.

All’undicesimo punizione di Zajc legno pieno dell’Empoli che sfiora subito il pareggio.

Non abbassa la guardia il Genoa che al 17 esimo trova il gol del raddoppio: contropiede di Kouamè, diagonale che tocca il palo e si deposita in rete. Genoa 2 Empoli 0, ma ancora una volta gran lavoro di Criscito che ha dato via all’azione del gol del raddoppio.

Alla mezz’ora Genoa vicinissimo al gol, punizione di Romulo respinto con i pugni da Terraciano.

Al 43esimo finisce il silenzio in onore delle vittime da parte della tifoseria del Genoa: applausi dai 20.000 del Ferraris e un grido “Genova” “Genova” si alza dagli spalti.

Finisce 2 a 0 per il Genoa la prima frazione di gioco, meritato il doppio vantaggio grazie ai gol di Piatek e Kouamè. Ottimo Criscito, così come Romulo, difesa che non ha concesso quasi nulla, Empoli pericoloso solo in una circostanza.

Nella ripresa parte subito forte la squadra di Andreazzoli: conclusione in area da parte di Zajc, deviazione con la mano destra da parte di Marchetti sul palo, salva la propria porta l’ex Lazio.

All’undicesimo si rifà vedere il Genoa: cross dalla destra di Kouamè per Piatek in area, conclusione sporca dell’attaccante polacco che non crea problemi a Terraciano. Un minuto dopo ancora protagonista la punta polacca che recupera un pallone a centrocampo, punta verso l’area, tiro di poco alto.

Nel finale Genoa vicino al gol su calcio piazzato: batte Bessa, tiro a giro deviato in angolo dalla barriera dell’Empoli.

Girandola di cambi per i due tecnici, ma nonostante il gol in pieno recupero di Mraz vince tra gli applausi il Genoa 2 a 1 sull’Empoli.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GENOA 2

EMPOLI 1

Reti: 6′ pt Piatek, 17′ Kouamè, 48′ st Mraz

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic (26′ st Gunter), Romulo, Hiljemark (35′ st Bessa), Criscito; Pandev (8′ st Mazzitelli); Kouamé, Piatek. In panchina: Vodisek, Radu, Lopez, Lapadula, Rolon, Dalmonte, Pereira, Lakicevic, Medeiros. All. Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli; Acquah (27′ st Bennacer), Capezzi, Krunic; Zajc (39′ st Traore); Caputo, La Gumina (31′ st Mraz). In panchina: Provedel, Fulignati, Brighi, Veseli, Mchedlidze, Traore, Pasqual, Untersee, Marcjanik, Ucan. All. Andreazzoli.

Arbitro: Marinelli

Note: corner 5-3 Empoli, ammoniti Spolli, Criscito, Zukanovic

