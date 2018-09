Stadio EC, Chievo – Empoli 0-0 [LIVE]

Dall’inviato a Verona –

Sfida salvezza alla terza di campionato quella fra Chievo Verona ed Empoli che allo stadio Bentegodi si affrontano prima della sosta per le Nazionali. Weekend piovoso, presenza minima del pubblico e gara equilibrata, come prevedibile. Entrambe le squadre sono molto attente, corte e non si fanno sorprendere nemmeno in accenni di ripartenza avversaria. Gli spettatori si spazientiscono, vorrebbero vedere più ritmo e dinamismo.

Ripresa con il Chievo più determinato, il colpo testa di Rossettini é parato senza problemi da Terracciano; i tifosi gialloblù apprezzano la caparbietà di Birsa e Djordjevic in questa fase e anche il tiro più insidioso di Radovanovic, si distende il portiere ospite. Al 56′ miracolo di Sorrentino che salva il risultato su un tiro ravvicinato in un momento dove l’Empoli spinge con insistenza.

ChievoVerona: Sorrentino; Barba, Bani, Rossettini, Tomovic; Rigoni, Radovanovic, Obi, Birsa; Djordjevic, Stepinski

Allenatore: Lorenzo D’Anna

Empoli : Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli (13′ Pasqual), Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

