Stadio EC, Cagliari – Palermo 2-1: doppio Pavoletti e Chievo in Coppa Italia per Maran

Cagliari – Palermo: cronaca, tabellino e dichiarazioni

Dall’inviato a Cagliari –

Il Cagliari cerca conferme davanti al proprio pubblico nel primo impegno ufficiale della stagione: avversario il Palermo, terzo turno di Coppa Italia. A distanza dall’amichevole contro l’Atletico Madrid, le buone sensazioni che si sono viste nelle settimane di lavoro con il mister Rolando Maran vengono confermate dall’inizio rossoblú, pericolosi con un tiro di Barella parato da Brignoli e da una bella azione Barella-Castro in velocità, sciupata dal tiro fiacco di Pavoletti. Al 18′, svetta da angolo Ceppitelli, palla fuori: sembrano le prove generali per il gol anche se il Palermo si fa vedere con una botta di Jajalo al 21′ respinta da Cragno. Prova e riprova, al 30′ Leonardo Pavoletti segna in area la rete del meritato vantaggio.

Ripresa con i siciliani che provano a cambiare passo, subito nei primi minuti Nestoroski defilato ha una buona opportunità e al 50′ un fallo di mano in area porta alla trasformazione dell’attaccante rosanero, rigore perfetto che spiazza il portiere. I padroni di casa provano a rispondere subito, Farias chiama in causa Brignoli, respinta bassa che nega il gol. Sardi che non si scompongono e cercano di riprendere il filo della gara, diverse potenziali occasioni ma un pó di imprecisione è un pó di sfortuna mantengono la sfida in equilibrio fino al 72′ quando una bella imbucata di Lykogiannis mette in condizioni Pavoletti di siglare la sua doppietta. Qualche rischio di troppo nel finale, risultato che non cambia anche se nel recupero, testa di Moreo, palla che sembra dentro dopo il palo, brividi per tutti i tifosi.

Ritorno a Verona per Maran nel quarto turno senza attendere il girone di ritorno in campionato: a dicembre, avversario il Chievo.

Il tabellino

CAGLIARI: Cragno; Faragò, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Castro, Cigarini (80′ Bradaric), Barella; Ionita; Farias (61′ Sau), Pavoletti (85′ Cerri)

A disposizione.: Aresti, Pajac, Andreolli, Dessena, Daga, Pisacane, Deiola, Han

Allenatore: Rolando Maran

PALERMO: Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski (77′ Embalo), Jajalo, Fiordilino; Trajkovski; Balogh (61′ Moreo), Nestorovski

A disposizione: Alastra, Pomini, Accardi, Fiore, Gallo, Ingegneri, Pirrello, Rispoli, Szyminski, Santoro

Allenatore: Bruno Tedino

Ammoniti: Cigarini, Rajkovic, Murawski

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2

Parole dalla sala stampa

Maran: “Importante il risultato, nel complesso la prestazione é stata positiva, abbiamo creato tantissimo. Abbiamo preso gol in un momento dove l’azione non era pericolosa; sapevamo di correre il rischio di non essere continui nei novanta minuti, dobbiamo crescere. Abbiamo forse fatto l’errore di considerare la partita facile e nel finale abbiamo sbagliato qualcosa sulle palle lunghe. Il Palermo faceva densità e ci ha portato a giocare sugli esterni, mettendo palle pericolose. Non possiamo gestire, non fare le cose a metà. Abbiamo giocato a calcio, siamo stati propositivi”.

Tedino: “Sapevamo delle qualità del Cagliari, palleggio e transizioni, l’allenatore poi lo conosco bene, gran lavoratore e persona capace. Abbiamo fatto un calcio propositivo fin dal portiere, va migliorata ma ci sono state indicazioni positive. Sono contento di quello che ho visto, spirito, sacrificio e proposta. Non era facile soprattutto nel primo tempo con grandi ritmi e un Cagliari arrembante. Nessun rammarico”.

Pavoletti: “Molto contento per la vittoria, abbiamo fatto un buon gioco poi il caldo e la stanchezza hanno fa venire fuori il Palermo. Il mister mi diceva che il suo Chievo era tra le squadre che crossava di piú, non segno però solo di testa, ormai é quasi una barzelletta. Il mister ci trasmette le sue idee, stiamo lavorando molto tatticamente e si riescono a trovare soluzioni molto buone. Barella e Ionita fra le linee danno più soluzioni, in attacco sei meno isolato. L’anno scorso eravamo a momenti vicini al decimo posto, abbiamo fantasticato. Sappiamo quanto sarà difficile la salvezza, l’Empoli ha perso in Coppa Italia ma domenica sara diverso”.