Stadio As Roma, il 26 febbraio la svolta in Giunta

Il progetto del nuovo Stadio della As Roma a Pietralata compie un passo decisivo. Il 26 febbraio è atteso il passaggio in Giunta Capitolina della delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato lo scorso 23 dicembre dalla Roma.

Il percorso in Campidoglio

Si tratta di uno snodo chiave nell’iter amministrativo. Dopo l’approvazione in Giunta, il testo sarà esaminato dalle sei commissioni competenti – Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport – prima del ritorno in Aula Giulio Cesare per il voto definitivo, previsto nella seconda settimana di marzo.

All’interno della maggioranza guidata dal sindaco Roberto Gualtieri le tempistiche sono state definite nelle ultime ore. In parallelo è in fase di completamento l’asseveramento delle prescrizioni richieste dal Comune.

Stadio As Roma, il nodo economico e gli scavi

Particolare attenzione è rivolta all’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dalla proprietà dei Friedkin. L’analisi dei numeri rappresenta un passaggio cruciale per garantire la sostenibilità dell’opera, mentre proseguono i contatti con gli istituti bancari per la quota non coperta direttamente dal club.

Sul fronte operativo, la società punta a riattivare al più presto gli scavi archeologici nell’area di Pietralata, così da affiancare all’iter burocratico un avanzamento concreto sul terreno.

Un doppio binario, amministrativo e tecnico, per accelerare un progetto strategico per la Roma e per la città. Il 26 febbraio può segnare una svolta attesa da anni.