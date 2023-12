Squalificati Serie A: Lazzari, esterno della Lazio di Sarri, è stato espulso per ingiurie nel corso del posticipo di domenica, contro l’Inter

Pochi minuti fa, il Giudice Sportivo ha diramato la lista dei calciatori squalificati, nonché le ammende da comminare ai tesserati e alle società di Serie A in vista della diciassettesima giornata del massimo campionato nazionale. Manuel Lazzari, esterno della Lazio di Sarri espulso per ingiurie al Direttore di Gara, Fabio Maresca, dovrà scontare due giornate di squalifica in seguito all’espulsione diretta rimediata per un’offesa rivolta all’arbitro al minuto ottantasei, sul risultato di due reti a zero per la squadra di Simone Inzaghi.

A quanto si apprende dal referto stilato, il calciatore riceverà anche un’ammenda individuata in cinquemila euro per comportamento antisportivo. All’ex terzino della Spal è stata inflitta la stessa pena di Olivier Giroud, centravanti del Milan espulso nella gara di Lecce dell’undici novembre scorso e costretto a seguire dalle tribune di San Siro i successivi match casalinghi contro Fiorentina e Frosinone. Per ciò che concerne Lazzari, invece, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di un perno fondamentale per la retroguardia in vista del match di Empoli, allo stadio Castellani, e dello stesso Frosinone, nell’incontro in programma per venerdì 29 dicembre. Si chiude così in anticipo l’anno 2023 di Manuel Lazzari, considerando il mancato ricorso della Lazio.

Ecco il comunicato che ufficializza la squalifica comminata al trentenne apparso sul sito della Lega Serie A: “…per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l’operato arbitrale, rivolto platealmente un’espressione irriguardosa al Direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; quest’ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

