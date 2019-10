Squalifica Ribery: fermato per tre giornate. Un turno a Montella e Mazzarri

SQUALIFICA RIBERY – Non è bastata la lettera di scuse di Franck Ribery per evitargli la stangata. Infatti il calciatore francese è stato fermato per tre turni dal giudice sportivo.

Nella nota si leggono le motivazioni: “Per aver, al termine della gara, sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio”.

SQUALIFICA RIBERY – Il Francese salterà i match contro Sassuolo, Parma e Cagliari.

Fermati per un turno Opoku dell’Udinese e Ranieri della Fiorentina. Squalifica anche il giocatore della Lazio Vavro per i fatti dopo la sfida con la Fiorentina.

“Per aver a fine gara, prima di entrare nel tunnel degli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

Squalificato anche l’allenatore della Fiorentina Montella per un giornata: “Per aver rivolto sul terreno di gioco al termine della gara un’espressione initimidatoria al Direttore di gara”.

Una giornata a Mazzarri, allenatore del Torino, già diffidato.

