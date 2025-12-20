Squalifica Allegri, la decisione finale del Giudice Sportivo: i dettagli

Il Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda pecuniaria a Massimiliano Allegri per le frasi ingiuriose nei confronti di Oriali: la decisione

GIUDICE SPORTIVO ALLEGRI – “Atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive”. Scrive questo a referto Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo, per determinare l’ammenda con la quale Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, dovrà risarcire il contendente. Animi surriscaldati nel deserto e frasi ingiuriose che Gabriele Oriali, vice di Antonio Conte, ha prontamente denunciato ai Direttori di Gara nel corso della semifinale di SuperCoppa Italiana tra rossoneri e azzurri. L’allenatore toscano non dovrà scontare nessuna giornata di squalifica in campionato, eventualità emersa con forza nelle ultime ore e prima che lo stesso Giudice emanasse la sentenza ufficiale arrivata pochi istanti fa. Il Mister del Milan dovrà versare 10 mila euro a titolo di risarcimento per chiudere una questione che ha tenuto banco per giorni, dunque.

La SSC Napoli aveva denunciato l’atteggiamento provocatorio di Allegri nei confronti di alcuni componenti della panchina, in particolare verso lo stesso Oriali, mediante un comunicato ufficiale apparso sul sito del club nel corso della giornata di ieri. L’evidente tensione agonistica era scattata sin da subito ma, nello specifico, in seguito a un fallo commesso da Adrien Rabiot su Matteo Politano, avvenuto a metà campo, con gli azzurri che chiedevano l’intervento del VAR per comminare un cartellino rosso al centrocampista francese del Milan.

Immediata la reazione della panchina rossonera, con il tecnico livornese che ha preso di mira Oriali, reo – secondo lo stesso Allegri – di protestare eccessivamente per questioni futili. A quel punto il Mister ha rivolto diverse frasi irrispettose al vice di Conte, accanendosi per diversi secondi sull’ex calciatore dell’Inter. Espressioni ingiuriose sfociate in un’ammenda, con Allegri che potrà regolarmente sedere sulla panchina rossonera in occasione della gara contro il Verona, in programma domenica 28, a San Siro.