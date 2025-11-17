Sporting CP su Wesley: scelta più sostenibile rispetto a Yeremay

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Sporting CP valuta Wesley per rinforzare le fasce

Lo Sporting CP sta definendo le proprie strategie per il mercato invernale e ha individuato in Wesley una soluzione concreta per rinforzare le corsie offensive. L’opzione nasce dal blocco totale del Deportivo La Coruna, che non ha ancora aperto alla possibilità di cedere Yeremay Hernández. L’ala brasiliana appare più raggiungibile e presenta un profilo che convince sia dal punto di vista tecnico che economico.

Il costo dell’operazione e la posizione dell’Al Nasr

L’Al Nassr valuta Wesley circa 15 milioni di euro. Una richiesta importante, ma comunque più sostenibile rispetto alle pretese del Deportivo La Coruna per Yeremay. Il brasiliano, acquistato nell’agosto 2024 per 18 milioni dal Corinthians, ha un contratto valido fino al 2028. Questo garantisce margini di trattativa, ma mette anche lo Sporting CP di fronte alla necessità di muoversi con decisione.

Profilo tecnico e crescita del giovane brasiliano

Wesley, nazionale Brasile Under 20, ha già collezionato 12 presenze con le selezioni giovanili. Ciò che significa veramente è che il talento ventenne possiede margini di crescita evidenti e risponde al modello di giocatore che lo Sporting CP cerca per dare profondità e imprevedibilità al reparto offensivo. Il valore attuale stimato da Transfermarkt è di 4 milioni di euro, indice di un potenziale ancora in piena evoluzione.

Il club portoghese valuta ogni scenario. Wesley rappresenta un’opportunità reale e concreta, soprattutto se il Deportivo La Coruna continuerà a chiudere la porta per Yeremay Hernández.

