Spinazzola su Nazionale e club: “Sono cambiato. Conte, Gattuso…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 12 Ottobre 2025 · Aggiornato il 12 Ottobre 2025

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni Rai dove ha parlato del ritorno in Nazionale e i suoi cambiamenti degli ultimi anni. Così il trentaduenne di Foligno:

“Normale sono cambiato, le mie caratteristiche non sono più come prima, esplosivo ma sono migliorato molto sotto l’aspetto mentale, l’intelligenza; ho cambiato il mio gioco e sono stati due anni post infortunio molto duri, rimanevo bloccato nel passato, ho avuto il bisogno di lavorare con dei professionisti che ormai sono mie amiche e mi hanno dato una grossa mano, poi anche la mia famiglia ha fatto molto“.

I suoi attuali allenatori nel club e nella Nazionale: “Conte? Al mister devo tanto, mi ha alzato il livello, da Gasperini non lavoravo in questo modo così forte; Gattuso? Mi aveva chiamato prima del primo raduno dicendomi che mi vedeva, le porte erano aperte“.

Spinazzola conclude: “Prima c’erano Leo (Bonucci), Giorgio (Chiellini), c’erano giocatori, uomini grandi che avevano perso tante volte anche con la Nazionale e avevano più esperienza però qua ci sono giocatori giovani ma da tanto in Nazionale e giocano con i club che giocano finali di Champions, Europa League… quella è la strada.

C’è un grande clima e il mister è stato bravissimo, una grande serenità, vedo che sappiamo di essere forti e possiamo dire la nostra. Devono finire qui i fallimenti e dobbiamo andare per forza a giocarci il Mondiale“.

