SPEZIA GOTTI – Nonostante abbia condotto lo Spezia ad una salvezza non troppo risicata, l’avventura di Thiago Motta sulla panchina dei liguri sembra essere giunta alla sua conclusione. La posizione del tecnico è stata messa in forte dubbio più volte nell’arco della stagione. Le ultime valutazioni della società avrebbero portato alla decisone di cambiare.

SPEZIA, THIAGO MOTTA VERSO L’ADDIO: SI ACCELERA PER GOTTI

Come riporta Sky Sport, il candidato numero uno alla successione dell’ex centrocampista è Luca Gotti, ex tecnico dell‘Udinese. Le parti sono in continui contatti da diversi giorni, ed il via libera definitivo potrebbe arrivare intorno a metà della prossima settimana. Gotti ha superato Pirlo nelle preferenze della dirigenza dello Spezia, ed il suo arrivo il Liguria sembra ora molto vicino.

