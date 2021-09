Spezia, per la porta piace lo svincolato Mirante – Lo Spezia sta continuando a monitorare attentamente il mercato degli svincolati e, dopo il colpo Nguiamba, potrebbe arrivarne un altro. Secondo quanto riportato da “Fantacalcio.it“, infatti, sembrerebbe imminente l’ approdo in Liguria di Antonio Mirante, portiere svincolato, classe 1983, con un passato in club del calibro di Roma e Juventus.

Spezia, per la porta piace lo svincolato Mirante – Zoet non soddisfa appieno la dirigenza spezzina e, dunque, Mirante potrebbe prendere il suo posto. I nomi valutati dalla società di Platek sono stati molti, ma il portiere campano è quello che ha convinto maggiormente tanto da scavalcare anche Sergio Romero, ex portiere, tra gli altri, del Manchester United. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire il futuro del classe 83, ma una cosa è certa: Mirante è davvero vicinissimo ad un ritorno nella massima serie italiana.

