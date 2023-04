SPEZIA NZOLA – Lo Spezia e M’Bala Nzola lavorano per il rinnovo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, le parti sarebbero in contatto per prolungare fino al 2025 l’accordo che attualmente scade tra poco più di dodici mesi.

Al contempo, la dirigenza e l’entourage dell’attaccante africano sarebbero rimaste in accordo anche nel considerare eventuali offerte importanti per il giocatore.

SPEZIA NZOLA – Il centravanti è in Liguria da gennaio 2020, ed è ormai da diverso tempo uno dei trascinatori della squadra, il tutto nonostante i diversi cambi di guide tecniche.

