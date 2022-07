SPEZIA CALDARA MILAN – Lo Spezia è pronto a regalare al nuovo tecnico Luca Gotti il primo rinforzo di mercato. Come riporta Calciomercato.com, è fatta per l’arrivo in bianconero di Mattia Caldara. Il difensore, rientrato al Milan dopo il prestito al Venezia, si trasferirà in Liguria a titolo definitivo.

SPEZIA, E’ FATTA PER CALDARA DAL MILAN: ARRIVA A TITOLO DEFINITIVO

Tra Lunedì e Martedì verranno definiti gli ultimi dettagli dell’operazione, ma la trattativa può considerarsi ormai conclusa. Una cessione quasi doverosa per il Milan, con Caldara, pur essendo fuori dal progetto rossonero, pesava a bilancio ben 7,5 milioni di euro. Dopo i vari prestiti, questa volta il difensore si appresta a lasciare definitivamente Milano.

LEGGI ANCHE: