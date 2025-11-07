Spalletti vuole Jhon Lucumí per blindare la difesa della Juventus

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Luciano Spalletti prepara la rivoluzione difensiva alla Juventus

Appena insediato sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti ha già tracciato la sua prima linea d’intervento: rinforzare la difesa. La squadra bianconera è attualmente al sesto posto in Serie A, e il tecnico toscano sa bene che la priorità è restituire solidità e mentalità vincente a un gruppo in difficoltà.

Jhon Lucumí è l’obiettivo principale del mercato bianconero

Il nome individuato da Spalletti è quello di Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna, già seguito in passato dalla Juventus. Il profilo convince per esperienza nel campionato italiano, forza fisica e capacità di guidare la linea arretrata.

Il Bologna non intende svendere il giocatore, ma la dirigenza juventina è pronta a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza. L’obiettivo è assicurarsi un rinforzo che possa inserirsi subito nel sistema tattico del nuovo allenatore.

Le priorità tattiche e la strategia di Spalletti

Il nuovo tecnico ha individuato nei cali di concentrazione difensivi uno dei principali limiti della Juventus. Il suo piano è chiaro: pressing alto, transizioni rapide e una retroguardia compatta. Per questo il profilo di Lucumí appare perfettamente compatibile con il suo calcio.

Parallelamente, Spalletti e la dirigenza valutano altre opzioni nel caso in cui la trattativa con il Bologna si complicasse, ma il colombiano resta in cima alla lista.

Con l’arrivo di Spalletti, la Juventus punta a ritrovare identità e stabilità: la firma di Lucumí sarebbe il primo passo verso la rinascita.

