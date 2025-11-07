Spalletti vuole Jhon Lucumí per blindare la difesa della Juventus
Luciano Spalletti prepara la rivoluzione difensiva alla Juventus
Appena insediato sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti ha già tracciato la sua prima linea d’intervento: rinforzare la difesa. La squadra bianconera è attualmente al sesto posto in Serie A, e il tecnico toscano sa bene che la priorità è restituire solidità e mentalità vincente a un gruppo in difficoltà.
Jhon Lucumí è l’obiettivo principale del mercato bianconero
Il nome individuato da Spalletti è quello di Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna, già seguito in passato dalla Juventus. Il profilo convince per esperienza nel campionato italiano, forza fisica e capacità di guidare la linea arretrata.
Il Bologna non intende svendere il giocatore, ma la dirigenza juventina è pronta a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza. L’obiettivo è assicurarsi un rinforzo che possa inserirsi subito nel sistema tattico del nuovo allenatore.
Le priorità tattiche e la strategia di Spalletti
Il nuovo tecnico ha individuato nei cali di concentrazione difensivi uno dei principali limiti della Juventus. Il suo piano è chiaro: pressing alto, transizioni rapide e una retroguardia compatta. Per questo il profilo di Lucumí appare perfettamente compatibile con il suo calcio.
Parallelamente, Spalletti e la dirigenza valutano altre opzioni nel caso in cui la trattativa con il Bologna si complicasse, ma il colombiano resta in cima alla lista.
Con l’arrivo di Spalletti, la Juventus punta a ritrovare identità e stabilità: la firma di Lucumí sarebbe il primo passo verso la rinascita.
