Spalletti, tre mesi per tenersi stretta la Juventus: il quarto posto..

Il raggiungimento del piazzamento Champions, con il quarto posto a un punto, certificherebbe il rinnovo di Spalletti con la Juventus: ora..

SPALLETTI JUVENTUS QUARTO POSTO – Per Luciano Spalletti, sulla panchina della Juventus, sono i mesi della verità. La dolorosissima cinquina rimediata a Istanbul non ha certamente stravolto i piani della società in ottica futura, ma è dall’andamento in campionato che dipenderà il futuro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale in quel di Torino. A partire dalla fondamentale sfida di domani pomeriggio, contro il Como, il tecnico si giocherà la permanenza al fianco della Vecchia Signora in tre mesi che risulteranno come una sentenza. Il presupposto di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione Champions è il principale biglietto da visita per la permanenza del Mister.

Certo, identità di gioco e prestazioni generali della squadra bianconera risultano più che confortanti, ma saranno i risultati a fare la differenza. Esattamente gli stessi che giudicano il futuro degli allenatori cosiddetti “precari”, a maggior ragione quelli subentrati in corsa e ai quali sono stati imposti obiettivi per porre le basi di un rinnovo contrattuale. Quello fino al 2028 sarebbe solo da contrassegnare per il tecnico di Certaldo, ma tutto sembra rinviato a fine maggio, quando il destino europeo della Vecchia Signora per la prossima stagione sarà decisamente più definito.

Como e Roma: il futuro di Spalletti alla Juventus legato al quarto posto

Al momento, il punto di distanza dalla Roma di Gasperini potrà essere colmato a partire da domani. Poi, la super sfida dell’Olimpico di domenica 1 marzo potrebbe emettere una prima sentenza inappellabile. La dirigenza bianconero non può che ritenersi soddisfatta per l’impatto di Spalletti a Torino, con la squadra pronta a giocarcela contro qualunque avversario e a viso aperto. Ma è inevitabile che la prosecuzione del percorso tra le parti sia vincolata al raggio mento del quarto posto. La scalata di Mister Luciano ripartirà domani, contro il Como di Fabregas: le dodici da dentro/fuori partono dall’Allianz Stadium.