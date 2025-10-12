Spalletti si fida del Milan per lo Scudetto: “Garanzia Max. Leao..”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 12 Ottobre 2025

Luciano Spalletti, ex Commissario Tecnico della Nazionale, è intervenuto per affrontare i temi riguardanti il Milan in ottica Scudetto e Leao

SPALLETTI SCUDETTO MILAN LEAO – Attende la chiamata giusta per ripartire dopo l’ultima, controversa, esperienza alla guida della Nazionale italiana. Luciano Spalletti è uno di quei “fantasmi” che aleggiano sulle panchine delle più importanti club italiani ed europei per la sua grande esperienza e il modo con il quale fa esprimere un calcio propositivo e divertente alle proprie squadre. Archiviata la parentesi azzurra con l’esonero, per il tecnico di Certaldo le proposte non mancheranno certamente. In attesa di trovare una nuova collocazione in panchina e un progetto che possa stimolare la sua voglia di rivalsa, l’ex allenatore del Napoli è stato intervistato a margine del Festival dello Sport. Tra gli argomenti più dibattuti di questa sosta non poteva mancare qualche riferimento a Rafael Leao, in ottica Milan, protagonista in negativo della trasferta di Torino.

Il Milan torna protagonista in campionato: Spalletti gioca la carta della “garanzia Max”

Il pareggio per zero a zero all’Allianz Stadium avrebbe cementato le certezze di un Diavolo che, grazie alla sagacia di Massimiliano Allegri, potrà opporre la propria voce alle super favorite per la vittoria finale, nonché squadre già allenate dallo stesso Spalletti in carriera: Inter e Napoli. Ecco un estratto delle dichiarazioni del Mister ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“Scudetto? Vedo Napoli e Inter ancora in lotta per la vittoria finale, anche se il campionato italiano è sempre molto combattuto. Non lascerei così indietro nelle gerarchie il Milan di Massimiliano Allegri. Max è una garanzia assoluta e può riportare la squadra in alto in classifica. L’inizio è già molto positivo. Quanto a Leao, credo sia sufficiente trovargli un ruolo nel quale possa essere libero di esprimere tutto il proprio talento, che è enorme, e di interpretare quelle che sono le sue caratteristiche. Ritengo nessuno sia più capace di Allegri nell’individuare la collocazione giusta per questo tipo di calciatori e sono sicuro riuscirà a tirare fuori il meglio da Leao”, ha commentato Spalletti.