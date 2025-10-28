 Salta al contenuto

Spalletti: “Nessun contatto dalle squadre italiane ma devo rimettere a posto quello accaduto in Nazionale”

Alessandro Collu
Spalletti

Luciano Spalletti ha risposto a Sportmediaset che gli chiedeva sulla Juventus: il tecnico toscano non si sottrae. Le sue dichiarazioni:

Se si allude alla Juventus, la prima cosa che mi viene in mente è una persona molto seria che ho visto in campo ho visto lavorare in una maniera bellissima che è Tudor. Non ho ricevuto nessun contatto dalle squadre italiane però sono disponibile. Voglia di rientrare? Certo, devo rimettere a posto quello che mi è successo in Nazionale, un dolore, è stato, lo è e sarà sempre così per quelli fatti come me però poi io la devo assolutamente rimettere a posto augurando a Gattuso di essere in panchina ai Mondiali”.

 

OLTRE A  “SPALLETTI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:

  1. Juventus, Tudor esonerato: la nota bianconera
  2. Atalanta-Milan, Juric: “Allegri intelligente, squadra già sua; manteniamo calma e lucidità. Carnesecchi, Tudor…”
  3. Atalanta-Milan, Allegri: “Scontro diretto per il quarto posto, la stagione si decide tra…”
  4. Verona-Cagliari 2-2: a Gagliardini ed Orban rispondono Idrissi e Felici
  5. Milan-Pisa, Allegri: “Fuga? Calma, piedi per terra e lavorare per la quota Champions”
  6. Milan-Fiorentina, la ribalta Leao: primato in classifica rossonero
  7. Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
  8. Real Madrid, ottobre a km 0 tutto nella Capitale: ci sono anche Juventus e Clásico in quattro giorni
  9. Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
  10. Inter, dopo la sosta ottobre di fuoco e settimana di scontri diretti in trasferta
  11. Verona-Sassuolo, produzione ma carestia del gol: colpo neroverde
  12. Inter-Cremonese, Chivu: “Trovato equilibrio, in allenamento mischio le cose; dispiace per Thuram”
  13. Atletico Madrid, primo gol per Raspadori: 5-1 in Champions contro l’Eintracht
  14. Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
  15. Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
  16. Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
  17. Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
  18. Israele-Italia, botte-risposte nel pazzesco 4-5: i commenti post gara qualificazioni Mondiali
  19. Italia, Donnarumma: “Giovani e con talento, obiettivo vincere con City e Nazionale. Gattuso, Luis Enrique, Guardiola…”
  20. Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
  21. Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
  22. Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
  23. Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”

In tendenza

Notizie correlate