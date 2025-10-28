Spalletti: “Nessun contatto dalle squadre italiane ma devo rimettere a posto quello accaduto in Nazionale”

Alessandro Collu · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Luciano Spalletti ha risposto a Sportmediaset che gli chiedeva sulla Juventus: il tecnico toscano non si sottrae. Le sue dichiarazioni:

“Se si allude alla Juventus, la prima cosa che mi viene in mente è una persona molto seria che ho visto in campo ho visto lavorare in una maniera bellissima che è Tudor. Non ho ricevuto nessun contatto dalle squadre italiane però sono disponibile. Voglia di rientrare? Certo, devo rimettere a posto quello che mi è successo in Nazionale, un dolore, è stato, lo è e sarà sempre così per quelli fatti come me però poi io la devo assolutamente rimettere a posto augurando a Gattuso di essere in panchina ai Mondiali”.

OLTRE A “SPALLETTI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: