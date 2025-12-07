Spalletti duro sulla Juventus: serve una svolta dopo il ko col Napoli

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Dicembre 2025 · Aggiornato il 7 Dicembre 2025

LE PAROLE DI SPALLETTI DOPO NAPOLI-JUVENTUS

Nel dopo gara del Maradona, Luciano Spalletti non cerca alibi. L’allenatore della juventus riconosce la superiorità del napoli, capace di imporsi grazie a ritmo, qualità e aggressività. Il tecnico italiano definisce la prova bianconera troppo timida, soprattutto nella gestione del possesso, dove le palle perse hanno generato continue difficoltà. Come sottolinea Spalletti, gli avversari “ci hanno portato in giro per il campo”, evidenziando una condizione più brillante.

LE DIFFICOLTÀ A CENTROCAMPO E LE MOSSE TATTICHE

Il tecnico analizza anche la posizione di Manuel Locatelli, arretrato più del previsto. Troppo statici anche i due attaccanti, poco inclini a muoversi tra le linee. La ripresa, con l’aggiustamento uomo su uomo, ha dato qualche segnale, ma non abbastanza per cambiare la partita. Spalletti insiste sulla necessità di forzare di più certe giocate e ridurre gli errori dopo la riconquista del pallone, punto chiave del suo modello.

LA QUESTIONE CALCI PIAZZATI E IL PUBBLICO DEL MARADONA

Un passaggio importante riguarda le situazioni da fermo, dove la Juventus ha sofferto i blocchi preparati dal Napoli. Per Spalletti serve più comunicazione e attenzione. Poi il tecnico si lascia andare a un commento sull’atmosfera del Diego Armando Maradona, definendo i cori di casa “uno spettacolo unico”.

IL FOCUS SU YILDIZ

In conferenza, Spalletti tocca anche il tema Kenan Yildiz. Ricorda le critiche ricevute pochi giorni prima e difende la scelta del cambio con Loïs Openda, acquistato per 45 milioni. Il gol non basta: per l’allenatore, il turco deve dare di più nei momenti chiave, proprio come tutta la squadra.

