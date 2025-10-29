Spalletti disegna la nuova Juventus dal sapore partenopeo: modulo

Anthony Ferrara · Pubblicato il 29 Ottobre 2025 · Aggiornato il 29 Ottobre 2025

Luciano Spalletti, tecnico a un passo dalla Juventus, punterebbe forte sulle qualità di Khephren Thuram e Kenan Yildiz: il possibile modulo

SPALLETTI JUVENTUS MODULO – Un incontro risolutivo per una doppia missione: far svoltare la stagione della Juventus e, nuovamente, la propria carriera dopo la controversa fine del rapporto con l’azzurro, sia del Napoli che della Nazionale italiana. Luciano Spalletti è a un passo dalla panchina bianconera, tanto da considerare già legittimo pensare al modulo che potrebbe utilizzare il Mister di Certaldo nella prima esperienza bianconera in carriera. Con l’arrivo a Torino, tra l’altro, l’ex allenatore dello Zenit completerebbe il quadrilatero di città italiane in cui ha operato, che comprende anche Roma, Milano e Napoli, appunto. Il modulo conterà tanto quanto il carattere e la voglia di risalita.

L’abito tattico ritagliato su misura per la Vecchia Signora potrebbe risultare un 4-3-3 tipico dell’ultima e vincente avventura all’ombra del Vesuvio, con tanto di schieramento tracciato nella testa e il tatuaggio di uno Scudetto stampato sul braccio. A tal proposito, Spalletti riporterebbe Khephren Thuram in mediana e affiderebbe compiti (ancora più) da protagonista al dieci, Kenan Yildiz, per esaltarne ulteriormente le qualità balistiche e tecniche.

Davanti a Michele Di Gregorio potrebbero agire, dunque, Joao Mario e Cambiaso ai lati, con Kalulu e il rientrante Bremer a ricomporre quel muro bianconero, ormai, crollato al suolo da mesi. Quanto alla mediana, spazio allo stesso Thuram (versione Anguissa a Napoli) e il possibile inserimento di Koopmeiners “alla Zielinski”, versione azzurra, con Locatelli da schermo a protezione della difesa e a dettare i tempi della nuova melodia bianconera.

La nuova (e possibile) Juventus di Luciano Spalletti: rivoluzione nel modulo

Il reparto offensivo sarà chiamato a ricomporre un terzetto in grado di tornare a impensierire tutte le retroguardie avversarie. I numeri estratti sarebbero, dunque, il 10, il 9 e il 7, con Yildiz, Vlahovic e Conceicao a donare imprevedibilità e portare in dote alla Vecchia Signora reti decisive per la risalita. Chef Spalletti pianifica un menù a cinque stelle per la Juventus, con un sapore partenopeo: l’avventura potrebbe scattare già in giornata. Prima, è tempo degli annunci.