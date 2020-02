Spal: Matri o Giuseppe Rossi per l’attacco

Spal Matri Rossi – La Spal cerca rinforzi per per l’attacco e la suggestione porta a due nomi come Matri e Giuseppe Rossi. La squadra di Leonardo Semplici è piena lotta per restare in Serie A e per farlo cerca una valida alternativa in attacco. Uomini che porterebbero gol, ma soprattutto tanta esperienza di categoria come Alessandro Matri e Giuseppe Rossi.

Le cessione di Paloschi in attacco non è stata tamponata e dunque Leonardo Semplici chiede un nome importante per l’attacco: l’ex Brescia, svincolato, ma anche l’ex, tra le altre, della Fiorentina, sono due nomi caldi che potrebbero fare al caso della Spal.

Rossi, 33 anni, è svincolato dal 2018: ultima squadra per la quale ha militato è il Genoa. Si tratterebbe di una grossa scommessa, quasi un azzardo. Tenendo conto dei tanti problemi fisici avuti negli anni dal ragazzo. Matri, invece, a Brescia non ha mai praticamente visto il campo e potrebbe essere una soluzione più importante se non altro per le condizioni fisiche. L’attaccante lombardo, infatti, dal punto di vista della salute è un giocatore integro.

La batosta contro la Lazio era preventivabile, è vero, ma la Spal è ancora perfettament ein liena per salvarsi a patto però di avere un nome importante capace di fare gol, da affiancare a Petagna. Nelle prossime ore verrà presa una decisione.