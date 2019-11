Spal Genoa, un punto a testa al termine di una gara molto combattuta

SPAL GENOA – Finisce in parità al Mazza, le due formazioni si dividono la posta in palio. Succede tutto nella ripresa, al gol di Petagna su rigore al 56esimo per fallo di Criscito su Missiroli, ha risposto dopo due minuti Sturaro, bravo di testa ad infilare in rete un cross di Ghiglione.

Gol al rientro tra i titolari dopo il brutto infortunio al ginocchio per il centrocampista ex Juventus, rimasto ai box per oltre sei mesi

SPAL GENOA – Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza per i due club, vista la deficitaria situazione in classifica. Spal che resta penultima a 9 punti, Genoa che si porta a 10, terz’ultimo. Partita combattuta, con diverse occasioni per entrambe le squadre, si contano due miracoli di Radu, uno di Berisha, ma anche diverse occasioni per i rossoblù. Un punto a testa che non serve a nessuno, serviva vincere, ma porta pur sempre movimento in classifica viste le tante squadre raccolte in pochi punti

