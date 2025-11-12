Spagna, Lamine Yamal escluso: delusione per il talento del Barça

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Lamine Yamal escluso dalla Spagna per le qualificazioni mondiali

La mancata convocazione di Lamine Yamal per i prossimi impegni della Spagna contro Georgia e Turchia ha sorpreso molti tifosi e lo stesso giocatore. Il giovane talento del Barcellona, reduce da prestazioni di alto livello, non farà parte del gruppo scelto dal commissario tecnico Luis De la Fuente, che ha spiegato le ragioni della sua decisione ai microfoni di El Larguero su Cadena Ser.

De la Fuente chiarisce i criteri delle convocazioni

“Faccio le convocazioni in base alla condizione dei calciatori e alle ultime partite disputate. Lamine ha giocato tre gare complete, segno che sta bene, ma seguiamo sempre il protocollo medico. Se un giocatore ha fastidi, viene valutato e, se serve, torna a casa. La salute viene prima di tutto”, ha dichiarato De la Fuente, sottolineando che la scelta è stata dettata da motivazioni fisiche e non tecniche.

Yamal deluso ma concentrato sul Barcellona

Il ct spagnolo ha poi rivelato che Yamal è apparso “triste” per la decisione, ma motivato a riscattarsi con la maglia del Barcellona. “È un ragazzo molto legato alla Nazionale, voleva esserci. Ora vuole fare una grande stagione con il club e arrivare pronto alle prossime sfide”, ha concluso De la Fuente, che ha anche risposto con eleganza alle recenti critiche del tecnico Hansi Flick, ribadendo rispetto e professionalità.

