Soulé: “Grazie Italia, ma voglio l’Argentina”

Raffaele Campo · Pubblicato il 16 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

SOULÉ ITALIA ARGENTINA – Nelle scorse ore, Matias Soulé ha chiarito a Il Messaggero la sua posizione circa la possibile convocazione da parte dell’Italia.

SOULÉ ITALIA ARGENTINA – Così si è espresso l’ala, alla seconda stagione tra le fila della Roma: “Due anni fa avevo parlato con Spalletti e gli avevo detto di voler giocare con l’Argentina, questa è la mia idea. Ringrazio l’Italia, ma voglio continuare a lavorare per essere convocato da Scaloni. Non sarà facile, ma è il mio obiettivo“.

Poi: “L’Inter? L’anno scorso erano loro i favoriti e abbiamo vinto noi, può succedere di tutto. Queste sono le partite che ti fanno capire quanto vali“.

