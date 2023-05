Andrea Sottil e l’Udinese continueranno il proprio percorso insieme: il tecnico è stato confermato sulla panchina dei friulani

“Udinese Calcio comunica che è stato finalizzato l’accordo per il rinnovo di contratto di mister Andrea Sottil fino al 30 giugno 2024. Il mister sarà, quindi, ancora alla guida dei bianconeri con gli auguri di un proficuo lavoro insieme e il raggiungimento dei migliori risultati”. Attraverso una nota ufficiale emessa nella giornata odierna, l’Udinese ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Andrea Sottil, tecnico in sella alla panchina dei friulani dall’agosto scorso.

Con una salvezza ampiamente raggiunta e un ruolino di marcia in Serie A che ha condotto i bianconeri a quota 46 punti, a tre sole lunghezze di distanza dall’ottavo posto utile per la qualificazione al tabellone principale della prossima Coppa Italia, la società si ritiene più che soddisfatta dell’operato del tecnico. La squadra ha raggiunto gli obiettivi prefissati grazie, soprattutto, ad un inizio di stagione da incorniciare, condito da sei vittorie consecutive e un calcio propositivo.

Proprio per questi motivi, la società affiderà al tecnico la guida della squadra anche in vista della prossima stagione, per un binomio vincente costruito sin dai tempi in cui, Sottil, militava all’Udinese da calciatore. L’ex difensore ha infatti conquistato in Friuli una Coppa Intertoto, con la successiva qualificazione alla fase a gironi della Coppa Uefa. L’esperienza a Udine da calciatore si concluse con 115 presenze e 8 reti.

