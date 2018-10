Sosa: ”La maglia numero 10 nel Napoli ? Sono stato l’ultimo ad indossarla e ‘nun pazziamm’!”

''Scherzi a parte, quella maglia ha un solo proprietario e si chiama Diego Armando Maradona''

Sosa: Napoli e Udine due momenti bellissimi della mia vita, tornerà in città a Capodanno, Ancelotti è il vero salto di qualità

Roberto Sosa, ex centravanti del Napoli e dell’Udinese, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, in onda su NapoliMagazine.Com, per parlare della gara del Dacia Arena tra l’Udinese ed il Napoli che si giocherà domani e di altro.

Queste le sue parole:

“Udinese-Napoli è sempre una partita particolare perché ho giocato 4 anni a Udine e lì ho avuto due figli. Poi sono venuto a Napoli, ho avuto altri due figli la mia nuova compagna è napoletana ed ho vissuto bellissime stagioni -spiega Sosa – Diciamo che se finisse 3-2 per gli azzurri sarei molto contento. Ancelotti? Vi dico la verità, il suo arrivo a Napoli mi ha sorpreso, così come mi sorprese l’arrivo di Benitez.

Questo è un salto di qualità del club che aspira a migliorare sempre e ad avere un’immagine sempre più forte a livello internazionale. Al di là della Juventus, che sembra fare corsa a se, il Napoli deve continuare a migliorare e crescere e questa è la strada giusta. Non scherziamo la maglia numero 10 non si tocca, anche perché sono stato l’ultimo ad indossarla: s’anna sta zitti, nun pazziamm’ (e ride, ndr).

Scherzi a parte, quella maglia ha un solo proprietario e si chiama Diego Armando Maradona, anche se, ripeto, sono felicissimo e onoratissimo di averla indossata prima che venisse giustamente ritirata. Dopo i sorteggi tutti abbiamo pensato che il girone di Champions sarebbe stato molto difficile se non impossibile, ma il Napoli arriverà a Parigi da primo in classifica e credo che il PSG dovrà preoccuparsi.

L’Argentina sta vivendo un momento molto particolare perché ha giocatori tra i più forti al mondo, ma con un CT, Scaloni, ex Atalanta, che essendo di passaggio non ha la tranquillità giusta per lavorare bene -prosegue Sosa – Si parla di Pochettino, Simeone, Gallardo, ma sembra che tutti abbiano voglia di continuare con i club e quindi la situazione è molto complicata.

L’Italia, invece, dopo la cocente delusione della mancata partecipazione ai Mondiali, ha fatto una scelta netta e credo che porterà risultati. Se chiudo gli occhi e mi metto a sognare, spero arrivi subito il Capodanno per tornare dopo quasi due anni a Napoli, la mia seconda città, poi se devo scommettere un euro sono sicuro che il Napoli sarà protagonista anche quest’anno, anche se con questa Juventus sarà molto difficile vincere. Sono però, molto ottimista sul superamento del girone di Champions”. Conclude Sosa.