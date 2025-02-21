Sorteggi ottavi Europa League: niente derby capitolino ma dura per la Roma
Si sono appena conclusi a Nyon i sorteggi degli ottavi di europa league: c’era la possibilità del derby ma lazio e roma faranno un percorso opposto nel tabellone. Ecco le gare:
Olympiacos-Bodo Glimt
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Rangers-Fenerbahçe
Eintracht Francoforte-Ajax
Lione-Steaua Bucarest
Tottenham- Az Alkmaar
Real Sociedad-Manchester United
Viktoria Plzen-Lazio
Atletico Bilbao-Roma
Gare di andata: 6 marzo
Gare di ritorno: 13 marzo
OLTRE A “SORTEGGI OTTAVI EUROPA LEAGUE…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
-
- Sorteggi ottavi champions league: derby spagnolo e tedesco, Feyenoord ancora a Milano
- inter-genoa, Vieira: “Ci sarà da soffrire contro una delle migliori. Onana, Messias, Pinamonti…”
- parma, Chivu si presenta: “Sorpreso ma grato per la chiamata, ora alzare l’autostima e il bologna”
- Real Madrid, Ancelotti: “Mbappè? Qualità per arrivare a Cristiano Ronaldo”
- Real Madrid-Manchester City, Guardiola: “Sono stati migliori. Ora il finale di stagione, nulla è eterno”
- milan-Verona, firma pesante di Gimenez nel finale
- atalanta-cagliari, nessuna prevale: al Gewiss è 0-0
- Roma, Ranieri post Porto: “L’arbitro non meritava il saluto. Ammoniamo chi simula, come fa Rosetti a…”
- Atalanta, Gasperini post Bruges: “Calcio verso una direzione che non mi piace, lontani dallo spirito del gioco”
- fiorentina, Zaniolo a Sportmediaset: “Modo di giocare focoso, qui voluto fortemente, a Bergamo non ha funzionato. Obiettivo…”
- Milan, Bondo e Sottil nelle prime dichiarazioni in rossonero
- Fiorentina, Zaniolo: “Qui con umiltà e voglia, Viola Park super”
- Manchester City, Nico Gonzalez dal Porto è l’ultimo investimento milionario: “Voglio testarmi qui, non c’è miglior club per farlo”
- Italia, Spalletti: “Gravina punto di riferimento, felice per Casadei e Ndour e curioso di Maldini”
- Gasperini: “Var ha modificato in peggio il calcio, troppo poco utile”
- Barcellona, rinnovo Gavi segue quello di Pedri: “Felice di continuare nel club della mia vita”
- Barcellona, rinnovo Pedri ufficiale: “Da sogno a realtà, cosa più bella potesse capitarmi”