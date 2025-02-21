 Salta al contenuto

Sorteggi ottavi Europa League: niente derby capitolino ma dura per la Roma

Alessandro Collu
Europa League

Si sono appena conclusi a Nyon i sorteggi degli ottavi di europa league: c’era la possibilità del derby ma lazio e roma faranno un percorso opposto nel tabellone. Ecco le gare:

Olympiacos-Bodo Glimt

Rangers-Fenerbahçe

Eintracht Francoforte-Ajax

Lione-Steaua Bucarest

Tottenham- Az Alkmaar

Real Sociedad-Manchester United

Viktoria Plzen-Lazio

Atletico Bilbao-Roma

 

Gare di andata: 6 marzo

Gare di ritorno: 13 marzo

 

