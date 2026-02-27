Sorteggi Europa League, derby italiano: Bologna-Roma

Sorteggi Europa League, il verdetto di Nyon

L’urna di Europa League regala un incrocio tutto italiano. Agli ottavi sarà Bologna-Roma, derby che accende subito la competizione e obbliga il calcio italiano a un’eliminazione certa. Il sorteggio andato in scena a Nyon ha sciolto ogni dubbio: le due squadre si affronteranno in una doppia sfida ad alta tensione.

Non è una notizia favorevole in chiave ranking, perché una delle due si fermerà. Al tempo stesso, però, l’Italia avrà la certezza di portare almeno una squadra ai quarti.

Sorteggi Europa League, sfida di identità e ambizione

Il Bologna arriva all’appuntamento forte di una stagione europea sorprendente, costruita su organizzazione e coraggio. La Roma, abituata a questo palcoscenico, punta sull’esperienza maturata negli ultimi anni nelle competizioni UEFA.

Sarà confronto tra filosofie diverse ma ugualmente competitive. La gestione dei dettagli, più che i nomi, farà la differenza. In gare così equilibrate, episodi e nervi pesano quanto la qualità.

Sorteggi Europa League, il tabellone completo

Questo il quadro degli ottavi di Europa League:

Bologna-Roma

Ferencvaros-Braga

Panathinaikos-Real Betis

Stoccarda-Porto

Nottingham-Midtjylland

Lille-Aston Villa

Genk-Friburgo

Celta-Lione

Il derby italiano catalizza l’attenzione. Due piazze calde, due progetti ambiziosi, un solo pass per i quarti. Ora la parola passa al campo.