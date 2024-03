Sorteggi Champions, quarti di finale e semifinali: Real-Manchester City finale anticipata; PSG-Barcellona evoca ricordi

Foto di Stefano D’Offizi

Nella classica location di Nyon, si è alzato il sipario sui sorteggi dei quarti di finale e conseguenti semifinali dell’edizione della Champions League 2023/2024, l’ultima con l’attuale format prima dello stravolgimento previsto dalla prossima stagione. I quarti di finale metteranno a confronto in una sorta di finale anticipata, nuovamente, Manchester City e Real Madrid, semifinale andata in scena nella scorsa edizione, con gli inglesi qualificati per la finale contro l’Inter, a Istanbul.

Altro incrocio più che suggestivo sarà quello tra Paris Saint Germain e Barcellona, con i parigini che dovranno necessariamente tentare di rimuovere gli incubi generati da quel famoso 6-1, sotto forma di remuntada catalana, subito nell’edizione 2016/2017. Gli altri due incontri riguardano Atletico Madrid-Borussia Dortmund e Arsenal-Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno eliminato la Lazio, agli ottavi. Le eventuali semifinali sono così strutturate: dall’incrocio tra Paris Saint Germain e Barcellona, uscirà la prima semifinalista che andrà a sfidare la vincente tra Atletico Madrid e Borussia Dortumund nel doppio confronto.

Dall’altro versante del tabellone, invece, si sfideranno le vincenti tra Arsenal-Bayern e Real Madrid-Manchester City. Altra sfida spettacolare, quella tra Gunners e bavaresi, con la squadra di Arteta che ritrova i quarti della massima competizione europea dopo quattordici anni, mentre la formazione teutonica giocherà con la consapevolezza del cambio della guida tecnica e, proprio per questo, possibile grande mina vagante della competizione.

La strada verso Wembley è tracciata: resta solo da attendere quali delle otto contendenti incrocerà i guantoni nella finalissima del 1º giugno. L’ultima volta, nel 2013, una finale in versione completamente tedesca vide trionfare il Bayern Monaco sul Borussia Dortumund, accoppiamento, peraltro, possibile anche nell’attuale edizione.

